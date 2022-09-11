СК рассказал подробности гибели зацепера на «Сапсане» из Москвы в Петербург

СК проводит процессуальную проверку гибели зацепера на "Сапсане", следовавшем из Москвы в Петербург. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет проводит процессуальную проверку гибели зацепера, который залез на крышу «Сапсана», следовавшего из Москвы в Петербург. Напомним, тело человека обнаружили на станции в Новгородской области. Поезд задержался на 47 минут, пока на месте работали следователи и медики. Как рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе западного МСУ на транспорте СК РФ, они расследуют происшествие.

- Проводится процессуальная проверка по факту гибели человека. Не подтверждаем, что он был именно что зацепером. Личность его еще не установлена. Смерть наступила на крыше от контактной сети. Человек получил смертельную электротравму, - уточнили «КП-Петербург» в западном МСУ на транспорте СК РФ.

Добавим, что ранее РЖД в очередной раз напомнила пассажирам о недопустимости подобных «забав». Пока не ясно, где и как зацепер оказался на крыше скоростного поезда.