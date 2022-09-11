Петербуржец забил до смерти родного отца и убежал в психбольницу

В центре Петербурга сын забил отца насмерть и сбежал в психбольницу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржец забил до смерти родного отца в квартире на Лермонтовском проспекте в Адмиралтейском районе. Вечером 9 сентября 50-летний родитель и 26-летний сын выпивали на кухне и внезапно поссорились. Как передает источник АН «Оперативное прикрытие», в какой-то момент молодой человек вскипел и начал избивать отца кулаками. Родитель скончался на месте, а убийца сбежал. Труп мужа нашла его супруга.

- Тело мужчины обнаружили в субботу, 10 сентября. Сын успел сбежать в село Никольское в Гатчинский район. Его поймали днем в субботу прямо у дверей в стационар психиатрической больницы №1 имени Кащенко, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Добавим, что по факту трагедии возбудили уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сыну грозит до 15 лет колонии.