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Происшествия11 сентября 2022 8:39

Рецидивист из Дагестана изнасиловал петербургскую студентку и обокрал ее

Мужчину ранее уже судили за насильственные действия и грабеж
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Уроженец Дагестана изнасиловал студентку из Петербурга и украл у нее 4 тысячи рублей.

Уроженец Дагестана изнасиловал студентку из Петербурга и украл у нее 4 тысячи рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Рецидивист из Дагестана изнасиловал 21-летнюю петербургскую студентку, а затем обокрал ее. Все произошло в одной из квартир дома на Плесецкой улице в Приморском районе. 33-летний гость из южной республики пристал к двоюродной сестре своей сожительницы. Девушка приехала в Северную столицу для того, чтобы отучиться на архитектора. Жертва не смогла дать отпор насильнику. Тот надругался над ней, а затем похитил с банковской карты четыре тысячи рублей.

- Об изнасиловании заявила сожительница дагестанца. – уточняет источник АН «Оперативное прикрытие». – Подозреваемого задержали утром 10 сентября. Оказалось, ранее его судили за кражу, грабеж, вымогательство и насильственные действия сексуального характера.

Добавим, что в 2014 году мужчине назначили восемь лет лишения свободы, но всего лишь через четыре месяца Верховный суд Дагестана срезал ему срок до двух лет.