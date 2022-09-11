Рецидивист из Дагестана изнасиловал петербургскую студентку и обокрал ее

Уроженец Дагестана изнасиловал студентку из Петербурга и украл у нее 4 тысячи рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Рецидивист из Дагестана изнасиловал 21-летнюю петербургскую студентку, а затем обокрал ее. Все произошло в одной из квартир дома на Плесецкой улице в Приморском районе. 33-летний гость из южной республики пристал к двоюродной сестре своей сожительницы. Девушка приехала в Северную столицу для того, чтобы отучиться на архитектора. Жертва не смогла дать отпор насильнику. Тот надругался над ней, а затем похитил с банковской карты четыре тысячи рублей.

- Об изнасиловании заявила сожительница дагестанца. – уточняет источник АН «Оперативное прикрытие». – Подозреваемого задержали утром 10 сентября. Оказалось, ранее его судили за кражу, грабеж, вымогательство и насильственные действия сексуального характера.

Добавим, что в 2014 году мужчине назначили восемь лет лишения свободы, но всего лишь через четыре месяца Верховный суд Дагестана срезал ему срок до двух лет.