Заболеваемость коронавирусом растет в Петербурге

В Петербурге слегка вырос уровень заболеваемости коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

3 484 жителя Петербурга заразились коронавирусом за минувшие сутки, 10 сентября. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией. Итого уже седьмой день в Северной столице постоянно растет количество новых заболевших. Для сравнения, 5 сентября за день заразились 2 997 горожан.

- Кроме этого в стационары госпитализировали 70 человек. За сутки от коронавируса умерло еще 11 пациентов. Выздоровевших за день – 2772 человека. Итого за все время пандемии в общей сложности коронавирусом переболели 1 693 425 раз, - сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Добавим, что в конце августа комздрав Северной столицы заявлял о преодолении пика инфекции, но предупреждал о возможном новом подъеме заболеваемости осенью, когда начнется учебный год.