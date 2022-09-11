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Здоровье11 сентября 2022 9:00

Заболеваемость коронавирусом растет в Петербурге

3 484 жителя Петербурга заболели коронавирусом за 10 сентября
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Петербурге слегка вырос уровень заболеваемости коронавирусом.

В Петербурге слегка вырос уровень заболеваемости коронавирусом.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

3 484 жителя Петербурга заразились коронавирусом за минувшие сутки, 10 сентября. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией. Итого уже седьмой день в Северной столице постоянно растет количество новых заболевших. Для сравнения, 5 сентября за день заразились 2 997 горожан.

- Кроме этого в стационары госпитализировали 70 человек. За сутки от коронавируса умерло еще 11 пациентов. Выздоровевших за день – 2772 человека. Итого за все время пандемии в общей сложности коронавирусом переболели 1 693 425 раз, - сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Добавим, что в конце августа комздрав Северной столицы заявлял о преодолении пика инфекции, но предупреждал о возможном новом подъеме заболеваемости осенью, когда начнется учебный год.