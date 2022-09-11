Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 сентября 2022 9:33

Танк-памятник Т-34 торжественно открыли в Ивангороде

На мероприятие прибыли чиновники, ветераны и неравнодушные жители города
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Ивангороде торжественно открыли памятник танку Т-34. Фото: t.me/drozdenko_au_lo

В Ивангороде торжественно открыли памятник танку Т-34. Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Танк-памятник Т-34 открыли утром 11 сентября в Ивангороде под артиллерийский салют. На торжественное мероприятие прибыли официальные лица, ветераны Великой Отечественной войны и сотни неравнодушных горожан. Напомним, аналогичный памятник недавно демонтировали в Эстонии. Поэтому власти Ленобласти решили увековечить память героям войны по ту сторону границы, в Ивангороде. На постамент танк прибыл своим ходом.

На мероприятии присутствовали пару сотен человек. Фото: t.me/drozdenko_au_lo

На мероприятии присутствовали пару сотен человек. Фото: t.me/drozdenko_au_lo

- Страны НАТО сносят памятники, потому что хотят сделать больно России и русским. Но солдаты Победы – всех национальностей. И открытием нового памятника мы говорим: нацизм не пройдет, и память уничтожить невозможно, - написал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Добавим, что танк-памятник находится на постаменте на площади возле музея Ивана Билибина. Ранее его использовали в парадах, в том числа на Красной площади.