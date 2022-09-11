Танк-памятник Т-34 торжественно открыли в Ивангороде

В Ивангороде торжественно открыли памятник танку Т-34. Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Танк-памятник Т-34 открыли утром 11 сентября в Ивангороде под артиллерийский салют. На торжественное мероприятие прибыли официальные лица, ветераны Великой Отечественной войны и сотни неравнодушных горожан. Напомним, аналогичный памятник недавно демонтировали в Эстонии. Поэтому власти Ленобласти решили увековечить память героям войны по ту сторону границы, в Ивангороде. На постамент танк прибыл своим ходом.

На мероприятии присутствовали пару сотен человек. Фото: t.me/drozdenko_au_lo

- Страны НАТО сносят памятники, потому что хотят сделать больно России и русским. Но солдаты Победы – всех национальностей. И открытием нового памятника мы говорим: нацизм не пройдет, и память уничтожить невозможно, - написал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Добавим, что танк-памятник находится на постаменте на площади возле музея Ивана Билибина. Ранее его использовали в парадах, в том числа на Красной площади.