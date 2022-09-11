Туман и заморозки обещают в Ленобласти ночью и утром 12 сентября

В Ленобласти ждут туман и заморозки утром в понедельник, 12 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Туман и заморозки нагрянут в Ленинградскую область ночью и утром 12 сентября. Об этом поспешили сообщить в пресс-службе ГУ МЧС России по 47 региону. При этом погода еще будет в духе бабьего лета. Даже дождей синоптики не обещают. Из непогоды жителям стоит ожидать лишь туман.

- По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 11 сентября в Ленобласти будет переменная облачность, ночью и утром в некоторых местах региона ожидается туман. День пройдет без осадков. Порывы восточного ветра разгонятся до восьми метров в секунду. Местами ожидаются заморозки до минус 1 градуса. Температура днем повысится от +14 до +19 градусов, - рассказали в региональном управлении МЧС.

В остальном в области будет без сюрпризов. Атмосферное давление изменится мало. Дожди вернутся со второй половины следующей недели.