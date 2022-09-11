Доверчивая пенсионерка из Петербурга перевела 1,2 млн рублей телефонным мошенникам

В Петербурге пенсионерка перевела 1,2 млн рублей мошенникам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Доверчивая пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам 1,2 миллиона рублей. Как пишет «Мойка78», 8 сентября бабушке позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником безопасности банка. На деле же это был обычный мошенник, действовавший по классической схеме обмана стариков. Незнакомец внушил пенсионерке, что ее деньги якобы пытаются похитить с банковского счета, поэтому ей нужно срочно перевести все накопления на безопасную карту. Лишних вопросов бабушка не задавала и сделала все, что от нее просили.

- Пожилая женщина перевела телефонным мошенникам 1 222 400 рублей. По факту обмана бабушки возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, - пишет издание.

Добавим, что мошенников разыскивают. Им грозит немалый срок в колонии. А вот вернуть деньги пенсионерке, похоже, будет невозможно.