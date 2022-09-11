Более 14 тысяч человек проголосовали к 15:00 на муниципальных выборах в Петербурге

В Петербурге к 15:00 явка на довыборы в МО составила почти шесть процентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

14 440 человек проголосовали к 15:00 на муниципальных довыборах в Петербурге. Об этом сообщил глава городского избиркома Максим Мейксин в своем Telegram-канале. Наиболее активно люди идут на участки в Зеленогорске, там проголосовало 14,02 процента от общего количества местных избирателей. На втором месте по популярности – Ломоносов. А вот антирекорд держит МО «Невский округ», где явка составила 3,26 процента.

- На 124 избирательных участках к 15:00 проголосовало 14 440 человек, что составляет 5,82 процента от числа избирателей, включенных в списки избирателей, - уточняет Мейксин.

О каких-либо возможных нарушениях на голосовании глава избиркома не сообщил. Добавим, что в Ленобласти тоже продолжаются муниципальные выборы, они проходят в два дня. Вчера в 47 регионе явка составила чуть больше семи процентов.