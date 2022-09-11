Троих аниматоров в костюмах лошади, жирафа и дракона задержали в центре Петербурга

Полиция задержала троих аниматоров в костюмах лошади, жирафа и дракона в центре Петербурга. Фото: t.me/centr78

Полиция задержала троих аниматоров в костюмах лошадей, которые приставали к прохожим в центре Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Центрального района. Излишняя навязчивость разодетых мужчин не понравилось какому-то прохожему, и он вызвал на место сотрудников МВД. Аниматоры действовали по старой схеме: предлагали туристу сфотографироваться, наделали с десяток снимков, а затем требовали за каждый из них огромные деньги.

При встрече с полицией хитрецам пришлось снять огромные маски, предоставить паспортные данные и проехать в участок. На протяжении всего времени задержания мужчины судорожно кому-то звонили.

Мужчины не были в восторге от большого внимания к себе. Фото: t.me/centr78

- Мужчины в костюмах коня, жирафа и дракона предлагали людям сфотографироваться, после чего требовали за это деньги. Нарушителей доставили в отдел полиции, где у них изъяли костюмы, - рассказывают в районной администрации.

Летом в соцсетях петербуржцы обсуждали, что аниматоров в центре Северной столицы стало меньше. Однако в сентябре они вновь активизировались. С особо активными «лошадьми» даже ходят охранники.