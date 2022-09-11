«Зенит» громит «Оренбург» 5:0 по итогам первого тайма

"Зенит" забил пять мячей "Оренбургу" в первом тайме. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» забил пять безответных мячей «Оренбургу» в первом тайме. Команды встречаются в Северной столице в рамках девятого тура Российской Премьер-лиги. Зенитовцы подходили к поединку явными фаворитами, а также единоличными лидерами чемпионата. Первый мяч хозяева забили уже на третьей минуте благодаря точному удару Вендела.

Следом голами за зенитовцев отметились Сергеев, Кузяев и Малком. Под конец первого тайма дубль на свой счет записал все тот же Вендел. В соцсетях «Зенита» тут же появился мем, что они начинают сотрудничать с «Пятерочкой».

- Как грустно, что нет Лиги чемпионов, на такой «Зенит» было бы интересно посмотреть, при Семаке на данный момент это лучшая команда по игре, - высказал мнение один из болельщиков в комментариях.

Вряд ли что-то уже изменится и «Зенит» потеряет три очка. В таком случае ближайший преследователь петербуржцев ЦСКА будет отставать на три балла в турнирной таблице.