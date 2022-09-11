Полиция возбудила два уголовных дела на дагестанца, изнасиловавшего студентку из Петербурга

Полиция Петербурга возбудила два уголовных дела на дагестанца, который изнасиловал и ограбил студентку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция возбудила два уголовных дела на 33-летнего уроженца Дагестана, который изнасиловал и ограбил студентку из Петербурга. Напомним, над 21-летней девушкой надругались ночью 10 сентября в квартире ее тети, проживавшей с ухажером с криминальным прошлым. После изнасилования мужчина забрал телефон жертвы и перевел себе четыре тысячи рублей. Гость из южной республики прыгнул в «Ладу» и попытался скрыться, но его нагнали полицейские.

- Мужчину остановили в семи километрах от дома на Плесецкой улице, где произошло изнасилование. В отношении него возбудили уголовные дела по статьям 131 и 158 УК РФ, - сообщил источник АН «Оперативное прикрытие».

Добавим, что ранее дагестанца судили за аналогичные преступления. Однако в 2014 году срок лишения свободы преступнику снизили с восьми до двух лет.