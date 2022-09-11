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Происшествия11 сентября 2022 16:11

Полиция возбудила два уголовных дела на дагестанца, изнасиловавшего студентку из Петербурга

Мужчина попытался скрыться от правоохранителей, но его задержали
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Полиция Петербурга возбудила два уголовных дела на дагестанца, который изнасиловал и ограбил студентку.

Полиция Петербурга возбудила два уголовных дела на дагестанца, который изнасиловал и ограбил студентку.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция возбудила два уголовных дела на 33-летнего уроженца Дагестана, который изнасиловал и ограбил студентку из Петербурга. Напомним, над 21-летней девушкой надругались ночью 10 сентября в квартире ее тети, проживавшей с ухажером с криминальным прошлым. После изнасилования мужчина забрал телефон жертвы и перевел себе четыре тысячи рублей. Гость из южной республики прыгнул в «Ладу» и попытался скрыться, но его нагнали полицейские.

- Мужчину остановили в семи километрах от дома на Плесецкой улице, где произошло изнасилование. В отношении него возбудили уголовные дела по статьям 131 и 158 УК РФ, - сообщил источник АН «Оперативное прикрытие».

Добавим, что ранее дагестанца судили за аналогичные преступления. Однако в 2014 году срок лишения свободы преступнику снизили с восьми до двух лет.