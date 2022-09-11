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Спорт11 сентября 2022 16:25

«Зенит» разорвал «Оренбург» восемью мячами в девятом туре РПЛ

Хет-трик на свой счет записал Вендел
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
"Зенит" не заметил "Оренбурга" в матче девятого тура РПЛ.

"Зенит" не заметил "Оренбурга" в матче девятого тура РПЛ.

Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» забил восемь безответных мячей «Оренбургу» в девятом туре чемпионата России. Встреча проходила в Петербурге и собрала почти 31 тысячу болельщиков на стадионе. Хозяева открыли счет голам уже на первой минуте – забил Вендел. Позже бразилец оформил хет-трик. Голами отличились Сергеев, Кузяев и дважды Малком. Один из мячей оказался автоголом защитника «Оренбурга» Александра Павловца.

Эта уверенная победа позволила «Зениту» закрепиться на первом месте в турнирной таблице чемпионата. В догоняющих ЦСКА с отставанием в три очка.

- Хорошая игра, с первых минут действовали агрессивно, - дал оценку действиям подопечных главный тренер Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции. - Поздравляю игроков и болельщиков с победой, уже завтра приступим к подготовке к следующему матчу.