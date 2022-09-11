Мощный пожар вспыхнул в ангаре на юго-западе Петербурга

На юго-западе Петербурга загорелся цельнометаллический ангар. Фото: Олег ЗОЛОТО

Цельнометаллический ангар загорелся в Красносельском районе Петербурга. В соцсетях появлялись фотографии длинного столба дыма, который тянулся от дома №73 на Петергофском шоссе. Очевидцы оперативно вызвали на место спасателей МЧС. Пожарным понадобилось чуть больше 40 минут, чтобы потушить огонь. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. Причины пожара в ангаре сейчас устанавливают.

- Горел по всей площади цельнометаллический ангар размерами 10 на 10 метров. Заявка о пожаре поступила в 17:17. Огонь ликвидировали в 18:00. К тушению пожара привлекали три единицы техники и 15 спасателей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что совсем недалеко от ангара находится Ленинградский электромеханический завод.