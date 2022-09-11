Мусор загорелся на территории «Красного треугольника» в Петербурге

Пожар произошел на территории "Красного треугольника" в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожар произошел на территории многострадального «Красного треугольника». Спасателей МЧС вызвали на место в 19:45 в воскресенье, 11 сентября. Очевидцы проводили пожарных до места возгорания, на тушение огня понадобилось около 10-15 минут. Оказалось, на территории бывшего полузаброшенного завода по неизвестной причине загорелся мусор.

- В четырехэтажном неэксплуатируемом здании размерами 150 на 40 метров в помещении площадью 15 квадратных метров горел мусор по всей площади. В 20:04 огонь потушили. Пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекали четыре единицы техники и 18 спасателей, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Напомним, пожары в «Красном треугольнике» происходят нередко. Кроме этого минувшей зимой там рухнула часть фасада, кирпичи придавили прохожую.