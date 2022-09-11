Почти каждый шестой петербуржец хочет вернуть масочный режим

Почти каждый шестой житель Петербурга хочет возвращения запретов по коронавирусу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

16 процентов из одной тысячи опрошенных жителей Петербурга выступили за усиление запретных мер по коронавирусу. Об этом сообщается в аналитическом отчете сервиса SuperJob. В опросе приняли участие только те горожане, кто считается экономически активным. Оказалось, что жестче всего за запреты ратуют москвичи – 22 процента.

- В основном, участвовавшие в опросе петербуржцы выступают за обязательную вакцинацию. Меньше всего сторонников возврата к коронавирусным ограничениям в Краснодаре и Ростове-на-Дону – по 10 процентов, - пишут социологи из сервиса по поиску работы.

Добавим, что опрос проходил в городах с населением не менее 1 миллиона человек и продлился в течение двух недель. Тем временем в Северной столице растет заболеваемость коронавирусом, хотя пик новой волны был преодолен в конце минувшего лета.