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Здоровье11 сентября 2022 17:57

Почти каждый шестой петербуржец хочет вернуть масочный режим

Об этом говорится в соответствующих результатах опроса
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Почти каждый шестой житель Петербурга хочет возвращения запретов по коронавирусу.

Почти каждый шестой житель Петербурга хочет возвращения запретов по коронавирусу.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

16 процентов из одной тысячи опрошенных жителей Петербурга выступили за усиление запретных мер по коронавирусу. Об этом сообщается в аналитическом отчете сервиса SuperJob. В опросе приняли участие только те горожане, кто считается экономически активным. Оказалось, что жестче всего за запреты ратуют москвичи – 22 процента.

- В основном, участвовавшие в опросе петербуржцы выступают за обязательную вакцинацию. Меньше всего сторонников возврата к коронавирусным ограничениям в Краснодаре и Ростове-на-Дону – по 10 процентов, - пишут социологи из сервиса по поиску работы.

Добавим, что опрос проходил в городах с населением не менее 1 миллиона человек и продлился в течение двух недель. Тем временем в Северной столице растет заболеваемость коронавирусом, хотя пик новой волны был преодолен в конце минувшего лета.