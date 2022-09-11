Довыборы в муниципалитеты завершились в Петербурге

Муниципальные довыборы завершились в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге завершились дополнительные выборы в городские муниципалитеты. Об этом сообщили в избиркоме Северной столице. 124 избирательных участка работали в воскресенье, 11 сентября, с 8 утра до 20 вечера. Сейчас комиссии начинают подсчет голосов. Итоговая явка пока не сообщается. Однако на 18:00 процент пришедших на голосование был невелик.

- К шести часам вечера на 124 участках проголосовало 19 936 человек. Это чуть более восьми процентов от всего количества избирателей. Больше всего голосовало жителей Зеленогорска – 23,12 процента, - ранее сообщали в петербургской избирательной комиссии.

К слову, наименьший процент явки на 18:00 был в МО «Невский округ» - 4,38 процента.