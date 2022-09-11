Дожди вернутся в Петербург с 14 сентября

На следующей неделе в Петербург вернутся дожди и похолодание. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дожди вернутся в Петербург уже на следующей неделе, в среду, 14 сентября. Об этом предупреждает ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус. Бабье лето надолго не задержится в Северной столице, вместе с приходом осадков в регионе похолодает. Винить нужно циклон, который идет в гости в город. В итоге облаков станет больше, а небеса разразятся дождями.

- В среду, 14 сентября, в Петербурге дождь пройдет во второй половине дня, но будет еще относительно тепло, от +15 до +17 градусов. В четверг циклон начнет поставлять к берегам Невы порции холодного воздуха. Погода ожидается преимущественно облачная, пройдут дожди, днем от +13 до +15 градусов, - пишет метеоролог в своем Telegram-канале.

Увы, но в пятницу, 16 сентября, в Северной столице похолодает еще сильнее, в худшем случае до +11 градусов. И снова обещают дожди. Будет ли второе бабье лето в городе – большой вопрос.