Фура сбила насмерть доставщика еды на велосипеде на юге Петербурга

Грузовик задавил доставщика еды на велосипеде на Кубинской улице в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Грузовик «Вольво» сбил насмерть доставщика еды, двигавшегося на велосипеде на перекрестке улиц Кубинской и Краснопутиловской в Петербурге. Жуткая авария произошла в 18:45. По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, за рулем фуры сидел 31-летний водитель. Сейчас полицейские выясняют, почему он не заметил курьера.

- Велосипедист умер до приезда скорой помощи. Личность погибшего сейчас устанавливают, на вид ему около 30 лет, - уточнили в полиции.

Добавим, что по факту происшествия проводится тщательная проверка. Пока не сообщается, кто виноват в смертельном ДТП. К моменту публикации в соцсетях не было фотографий с места трагедии.