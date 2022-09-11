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Происшествия11 сентября 2022 19:21

Фура сбила насмерть доставщика еды на велосипеде на юге Петербурга

ДТП произошло на пересечении улиц Кубинской и Краснопутиловской
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Грузовик задавил доставщика еды на велосипеде на Кубинской улице в Петербурге.

Грузовик задавил доставщика еды на велосипеде на Кубинской улице в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Грузовик «Вольво» сбил насмерть доставщика еды, двигавшегося на велосипеде на перекрестке улиц Кубинской и Краснопутиловской в Петербурге. Жуткая авария произошла в 18:45. По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, за рулем фуры сидел 31-летний водитель. Сейчас полицейские выясняют, почему он не заметил курьера.

- Велосипедист умер до приезда скорой помощи. Личность погибшего сейчас устанавливают, на вид ему около 30 лет, - уточнили в полиции.

Добавим, что по факту происшествия проводится тщательная проверка. Пока не сообщается, кто виноват в смертельном ДТП. К моменту публикации в соцсетях не было фотографий с места трагедии.