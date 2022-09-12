Солнечно и до плюс 18 градусов будет в Петербурге 12 сентября

Тепло и солнечно будет в Петербурге 12 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Небольшое "бабье лето" продолжается в Санкт-Петербурге. Днем в понедельнике, 12 сентября 2022 года, вновь будет тепло, сухо и без дождей. Такая погода установилась в городе благодаря антициклону, накрывшему весь регион. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня погоду в Северной столице продолжит формировать гребень антициклона. При переменной облачности в регионе вновь обойдется без дождей, что позволит солнечным лучам неплохо прогреть воздушные массы, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге воздух прогреется максимум до плюс 16-18 градусов, по Ленинградской области ожидается от 14 до 19 градусов тепла. Ветер будет теплый, южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду.

Такая же погода ожидается горожан и 13 сентября, однако уже после вернутся дожди и снова будет холодать.