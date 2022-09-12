Внедорожник протаранил машину и врезался в забор сквера в центре Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Водитель на внедорожнике протаранил машину, сломал ограждение дороги, а также забор сквера. Авария произошла утром 11 сентября 2022 года в самом центре Санкт-Петербурга на Мытнинской улице. Сначала автомобиль "Ленд Крузер" на скорости врезался в легковушку, остановился, отъехал от нее, снова протаранил и далее отправился крушить все подряд. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Утром на Мытнинской улице "Лэнд Крузер" протолкал "Элантру", потом еще раз пододвинул и врезался в бетонное ограждение, - рассказали свидетели.

На кадрах видно, что водитель внедорожника явно запутался в управлении, наживая газ вместо тормоза. В итоге оказались пострадавшими не только машины, но и заборы, выставленные на время ремонта, а также бетонный поребрик и железный забор сквера.

Примечательно, что водитель внедорожника после аварии сбежал с места ДТП.