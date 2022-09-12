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Общество12 сентября 2022 5:50

Невский проспект перекроют на время Крестного хода 12 сентября

Проезд по главной магистрали Петербурга будет закрыт с 10 до 13:30 часов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Невский проспект в Петербурге перекроют 12 сентября с 10 часов

Невский проспект в Петербурге перекроют 12 сентября с 10 часов

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 12 сентября 2022 года православные верующие отметят День перенесения мощей святого князя Александра Невского. В честь этого по Невскому проспекту состоится общегородской Крестный ход. Для этого главная магистраль города будет перекрыта с 10 часов утра для всех автомобилей и общественного транспорта.

- Сегодня, 12 сентября, с 10:00 до 13:30 будет закрыто движение всех видов транспорта по Невскому проспекту от Казанского собора до площади Александра Невского и по пересекающим Невский проспект улицам, - напомнили в комитете по транспорту.

Сбор участников Крестного хода начнется в 10 часов утра, само движение колонны начнется в 11 часов. Попасть в зону прохождения колонны можно через перекресток Сергея Тюленина и Казанской улицы, а также со стороны Гороховой улицы.