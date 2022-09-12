Пожар охватил жилую квартиру на Серебристом бульваре в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Приморском районе Санкт-Петербурга утром 12 сентября 2022 года произошел пожар. Огонь охватил жилую квартиру в доме 26 по Серебристому бульвару. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в 8:12 часов утра. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- По указанному адресу в трехкомнатной квартире в одной из комнат огонь охватил обстановку на площади в 10 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС города.

На место спасать жилье приехали две пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС города. Они потушили огонь в течение 15 минут. В 8:32 пожар был уже ликвидирован.

По предварительным данным пострадавших в результате пожара нет. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.