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Авто12 сентября 2022 6:27

Пискаревский проспект продлят из Петербурга в Ленинградскую область

Дорога пройдет в обход Мурино и Нового Девяткино
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Пискаревский проспект продлят из Петербурга в Ленинградскую область

Пискаревский проспект продлят из Петербурга в Ленинградскую область

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пискаревский проспект в Санкт-Петербурге продлят в Ленинградскую область. Дорога пойдет в обход Мурино и Нового Девяткино. Власти региона уже заключили контракт на стройку областной части проспекта. Об этом 12 сентября 2022 года сообщили в администрации области.

- Заключен контракт на стройку областной части трассы-продолжения Пискаревского проспекта в Санкт-Петербурге. Это 6,5 километров, которые пройдут в том числе по землям Ржевского полигона, - рассказали в администрации 47-го региона.

Новая дорога должна разгрузить поток автомобилей по Токсовскому шоссе, а к городу будет примыкать в районе реки Охты.

Отметим, что это уже третий большой дорожный проект области. Ранее уже были заключены контракты на стройку развязки в Кудрово с Мурманским шоссе и продолжения реконструкции Колтушского шоссе.