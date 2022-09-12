Школьники спалили частный дом в Выборге Ленинградской области

Три школьника из Выборга случайно подожгли дом на окраине Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области трое школьников спалили частный дом в Выборге. Пожар произошел вечером 10 сентября 2022 года на Лесопильной улице в недостроенном и заброшенном частном доме, который находился на не огороженной территории. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около 19:30 часов загорелся трехэтажный кирпичный дом на Лесопильной улице. У него частично выгорела мансарда, - рассказал источник.

На место прибыли сотрудники полиции и установили, что поджигателями оказались трое подростков 13-14 лет. Мальчики пробрались в заброшенный дом. На третьем этаже один из них поджег кусок поролона. Тот воспламенился. Мальчики пытались потушить огонь, но испугались и убежали.

На данный момент всех мальчиков уже нашли. Владелец строения и ущерб уточняются.