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Происшествия12 сентября 2022 6:41

Школьники спалили частный дом в Выборге Ленинградской области

Дети подожгли поролон и сбежали, когда огонь стал распространяться
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Три школьника из Выборга случайно подожгли дом на окраине

Три школьника из Выборга случайно подожгли дом на окраине

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области трое школьников спалили частный дом в Выборге. Пожар произошел вечером 10 сентября 2022 года на Лесопильной улице в недостроенном и заброшенном частном доме, который находился на не огороженной территории. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около 19:30 часов загорелся трехэтажный кирпичный дом на Лесопильной улице. У него частично выгорела мансарда, - рассказал источник.

На место прибыли сотрудники полиции и установили, что поджигателями оказались трое подростков 13-14 лет. Мальчики пробрались в заброшенный дом. На третьем этаже один из них поджег кусок поролона. Тот воспламенился. Мальчики пытались потушить огонь, но испугались и убежали.

На данный момент всех мальчиков уже нашли. Владелец строения и ущерб уточняются.