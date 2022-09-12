Мужчина прострелил ногу водителю из-за дорожного конфликта на севере Петербурга

Мужчина обстрелял водителя фургона в Петербурга из-за дорожной ссоры Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге водитель легкового автомобиля утроил стрельбу по водителю грузовой компании из-за дорожного конфликта. Инцидент произошел днем 11 сентября 2022 года на севере города. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около часа дня в полицию позвонил 29-летний водитель грузовой компании и рассказал, что у дома 139/21 по проспекту Энгельса мужчина прострелил ему ногу. После стрелок сел в черный автомобиль "Хендай", - рассказал источник.

Стрелок скрываться даже не стал. Сотрудники полиции задержали его стразу. Им оказался 34-летний житель Тосненского района Ленинградской области. Выяснилось, что автомобилисты повздорили на дороги и старший мужчина несколько раз выстрелил в водителя фургона из травматического пистолета.

Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело о хулиганстве. Пострадавшему оказались медицинскую помощь на месте конфликта.