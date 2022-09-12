Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 сентября 2022 7:19

Грабители окружили мужчину на Невском проспекте и отобрали 250 тысяч рублей

Нападение произошло прямо у станции метро "Маяковская"
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Неизвестные в центре Петербурга лишили механика почти 250 тысяч рублей

Неизвестные в центре Петербурга лишили механика почти 250 тысяч рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге ограбили мужчину прямо в самом центре города. Все произошло вечером 11 сентября 2022 года на Невском проспекте. Грабители поджидали свою жертву на выходе со станции метро "Маяковская". Об этом сообщает "Мойка78".

- Грабители поджидали мужчину у выхода со станции метро "Маяковская". Они окружили жертву, как только мужчина вышел на улицу, и силой отобрали у него деньги, - рассказал источник.

Пострадавшим оказался 39-летний мужчина, работающий механиком. С собой у него была крупная сумма денег почти в 250 тысяч рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту ограбления. На данный момент стражи порядка устанавливают личности грабителей и разыскивают их по городу.