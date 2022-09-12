Холодная и дождливая погода вернется в Петербург с середины недели

Холод и дожди вернутся в Петербург Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тепло еще ненадолго задержится в Санкт-Петербурге. Уже с середины недели характер погоды сильно поменяется: солнце и тепло сменятся на холод и дождь. Об этом 12 сентября 2022 года рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Характер погоды на этой неделе полностью поменяется, и вместо солнечной тихой погоды станет ветрено и дождливо. Уже с середины недели место антициклона займет обширный циклон, который придет с Атлантики, и в дальнейшем будет определять погоду по всему Северо-Западу, - рассказал Колесов.

При этом температура воздуха в городе будет приближена к климатической норме. В начале недели жители Петербурга еще застанут тепло в 16-18 градусов. С середины недели температура понизится до плюс 12-15 градусов в дневное время, ночью около плюс 8-10 градусов. Но по Ленинградской области сохранятся ночные заморозки.