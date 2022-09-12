Водитель микроавтобуса погиб в ДТП на КАД Петербурга

Водитель микроавтобуса погиб в ДТП на КАД Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге произошло смертельное ДТП. Трагедия случилась поздно вечером в субботу, 10 сентября 2022 года, на 74-м километре внешнего кольца трассы. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Около 23:35 часов 25-летний водитель за рулем микроавтобуса "ГАЗ-2752", направляясь со стороны Кронштадта в сторону поселка Дачное, потерял управление и врезался в автомобиль "МАЗ", который стоял в левом ряду в качестве прикрытия дорожных работ, - рассказали в полиции.

Столкнувшись с грузовиком, микроавтобус отскочил и врезался в автомобиль "Ниссан Кашкай". Водитель последней машины не пострадал. Мужчина в микроавтобусе погиб на месте аварии.

На данный момент проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия.