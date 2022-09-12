Семейную пару продавцов наркотиков задержали в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция задержала семейную пару, которая занималась продажей наркотиков. Муж и жена - одна сатана распространяли запрещенные синтетические препараты, которые хранили на съемной квартире. Об этом 12 сентября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 9 сентября у дома 9 по улице Краснодонской были задержаны двое: 43-летний мужчина и его 33-летняя супруга. У мужа было обнаружено в кармане наркотическое вещество весом в три грамма, - рассказали в полиции.

После правоохранители провели у них обыск дома, в съемной квартире в доме 39 по Советскому проспекту. Входе обыска обнаружено еще семь свертков с порошкообразным веществом, электронные весы, ламинатор. Экспертиза показала, что в свертках более 350 граммов запрещенного вещества.

По факту было возбуждено уголовное дело. Семьянины находятся под стражей.