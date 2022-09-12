Владельцы Единой карты петербуржца смогут получать сертификаты на госуслуги

Единая карта петербуржца получит новые функции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге у владельцев Единой карты петербуржца (ЕКП) появятся новые возможности. Губернатор города Александр Беглов подписал постановление о расширении функционала сервиса. Об этом 12 сентября 2022 года рассказали в Смольном.

- В ЕКП будет реализована возможность формирования в электронном виде социальных сертификатов на получение государственной услуги в социальной сфере и реестра исполнителей таких услуг, а также возможность предоставления сведений об оказании на дому социальных услуг в соответствии с сертификатом, - рассказали в городской администрации.

Также держатели карт смогут принимать участие в голосованиях по вопросам экологии города. А активные пользователи будут получать баллы, которые впоследствии можно обменивать на поощрения.