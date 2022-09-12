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Происшествия12 сентября 2022 9:09

Уголовное дело возбудили из-за разрушения исторического дома в Петербурге

Прокуратура взяла на контроль Жилмассив на Ивановской улице
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Уголовное дело возбудили из-за разрушения исторического дома в Петербурге

Уголовное дело возбудили из-за разрушения исторического дома в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за разрушения дома 19 на Ивановской улице в Невском районе города. Здание является объектом культурного наследия города, но находится в плохом состоянии. Об этом 12 сентября 2022 года рассказали в прокуратуре Северной столицы.

- Дом 19 на Ивановской улице, являющийся частью объекта культурного наследия "Жилмассив на Ивановской улице", имеет многочисленные повреждения в виде утраты элементов декора: профилированных краев балконных плит и штукатурной подшивки плит в виде квадратных кессонов, относящихся к архитектурно-художественному решению фасадов, - рассказали в прокуратуре.

По результатам проверки материалы были направлены в правоохранительные органы и возбуждено уголовное дело по статье о повреждении объектов культурного наследия страны.