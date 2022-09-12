Количество камер на дорогах Петербурга увеличат до 120 тысяч

Количество камер в Санкт-Петербурге в рамках проекта «Безопасный город» увеличится до 120 тысяч Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге до 120 тысяч увеличат количество камер на дорогах, установленных в рамках проекта "Безопасный город". Сейчас в городе размещено более 67 тысяч таких камер, которые помогают фиксировать нарушения ПДД и отправляют информацию об этом дорожным инспекторам. Об этом 12 сентября 2022 года рассказали в Смольном.

- В планах – увеличить количество видеокамер до 120 тысяч, чтобы достигнуть максимальной скорости реагирования и проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными органами, - рассказали в городской администрации.

Так, в 2023 году будут установлены 280 стационарных комплексов на 70 наиболее оживленных перекрестках в городе. Отмечается, что благодаря камерам водители стали более дисциплинированы на дорогах, что привело к снижению аварийных случаев.