Горизбирком подвел итоги выборов в муниципалитеты в Петербурге

На муниципальных довыборах в Петербурге 34 из 38 мандатов взяли представители «Единой России» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 12 сентября 2022 года Горизбирком подвел итоги довыборов депутатов в муниципалитеты. Голосование проходило в течение трех дней с 9 по 11 сентября. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

- Выборы прошли достаточно организованно, при минимальном количестве замечаний к избирательному процессу. Для территориальных комиссий и нового состава городской комиссии это был своего рода экзамен, который комиссии корректно прошли, - отметил председатель избиркома Петербурга Максим Мейксин.

Явка на довыборах в Петербурге составила всего 9,97 процентов, а в голосовании приняли участие более 24,7 тысяч человек. Однако ожидалось, что явка будет больше -10-15 процентов.

Что касается итогов, то большую часть мандатов - 34 из 38 - получили депутаты партии "Единая Россия". Один мандат достался самовыдвиженцу, а остальные три партии ЛДПР.