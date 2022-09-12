«Черного копателя» со складом оружия задержали в Петербурге

Сотрудниками полиции Петербурга возбуждено уголовное дело в отношении «черного копателя» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге задержали "черного копателя" с большим складом оружия времен Великой Отечественной войны. Об этом 12 сентября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области. 39-летнего местного жителя искали сотрудники уголовного розыска и ФСБ в рамках уже ранее возбужденного уголовного дела о незаконном хранении оружия.

- Дома у мужчины нашли пистолет-пулемет ППШ, две гранаты, составные части оружия времен ВОВ (10 штук), 167 патронов различного калибра, артиллерийский снаряд, порох, - рассказали в полиции.

Оружие было направлено на экспертизу. Оказалось, что граната была полностью боевой с почти полкило пороха. Заряды в минометным минам также содержали бездымный порох.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Возбуждено новое уголовное дело.