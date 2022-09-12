Суд назначил 10 лет тюрьмы мужчине за убийство и расчленение отца в Петербурге

Мужчину, убившего и расчленившего отца в Петербурге, осудили на 10 лет тюрьмы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге осудили мужчину, который застрелил и расчленил отца, а его останки утопил в реке Смоленка. Окончательное заседание по делу состоялось 12 сентября 2022 года. Мужчину признали виновным и назначили ему 10 лет колонии строгого режима. Об этом сообщила прокуратура города.

- В ноябре 2021 года в реке Смоленка была обнаружена сумка с останками тела мужчины. Быстро было установлено, что это местный житель. Вскоре полиция задержала его сына, который во всем признался, - рассказали в прокуратуре.

Убийство произошло 13 ноября. Мужчина из-за квартирного конфликта застрелил своего отца из охотничьего карабина «Вепрь-12» прямо в голову. После расчленил его тело, упаковал останки в мешки и сумки, и сбросил их в реку.