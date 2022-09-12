Nissan продлил приостановку работы завода в Петербурге до конца 2022 года

Nissan продлил простой на автозаводе в Петербурге до конца года Фото: Олег ЗОЛОТО

Завод японского автопроизводителя Nissan в Санкт-Петербурге пока что не откроется. Компания продлила приостановку работы завода до конца 2022 года. Хотя ранее сообщалось, что предприятие откроется в сентябре. Об этом 12 сентября 2022 года сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.

- Производство в Санкт-Петербурге приостановлено до конца декабря, и сотрудники были проинформированы. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем необходимые меры, - сообщили в компании.

Завод автопроизводителя в Петербурге простаивает уже с марта. Приостановка производства произошла в связи со сложностью поставки в Северную столицу запчастей из Европы и Японии.

Напомним, что завод в Петербурге открылся летом 2009 года. Предприятие выпускало порядка 100 тысяч автомобилей в год. На заводе работают 2 тысячи человек.