Лучшим педагогам выплатят премии по 200 тысяч рублей.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Лучшие педагоги Петербурга получат премии по 200 тысяч рублей каждая. Увесистую сумму вручат трем десяткам учителей. Соответствующее постановление городского правительства подписал губернатор.
- Премии присуждаются по результатам ежегодного конкурса, который проводит Комитет по образованию, - уточняет пресс-служба Смольного.
Кроме того, все идеи и практики, представленные участниками на конкурсе, впоследствии рекомендуются к применению во всех общеобразовательных школах Петербурга. Другими словами, кроме денежной премии учителя могут рассчитывать и на профессиональное признание своих заслуг.
На денежные поощрения за 2022 год могут претендовать педагоги, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.