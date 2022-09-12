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Общество12 сентября 2022 12:10

Педагоги Петербурга получат премии по 200 тысяч рублей

Постановление о поощрении лучших учителей подписал губернатор города
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Лучшим педагогам выплатят премии по 200 тысяч рублей.

Лучшим педагогам выплатят премии по 200 тысяч рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Лучшие педагоги Петербурга получат премии по 200 тысяч рублей каждая. Увесистую сумму вручат трем десяткам учителей. Соответствующее постановление городского правительства подписал губернатор.

- Премии присуждаются по результатам ежегодного конкурса, который проводит Комитет по образованию, - уточняет пресс-служба Смольного.

Кроме того, все идеи и практики, представленные участниками на конкурсе, впоследствии рекомендуются к применению во всех общеобразовательных школах Петербурга. Другими словами, кроме денежной премии учителя могут рассчитывать и на профессиональное признание своих заслуг.

На денежные поощрения за 2022 год могут претендовать педагоги, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.