Адреса работы передвижных камер на скорость опубликовали в Смольном

Водителей предупреждают о радарах на дорогах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по информатизации и связи Петербурга опубликовал места работы передвижных радаров, фиксирующих превышение скоростного режима на дорогах. Всего в ближайшую неделю ловить лихачей будут во всех районах города по сотне адресов.

- Передвижные комплексы фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках, места дислокации определяются Управлением ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, - сообщает пресс-служба комитета.

Данные с камер поступают в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦПФАП) откуда автомобилистам присылают «письма счастья» со штрафами. Этим также занимаются в полиции, а Смольный отношения к наказанию лихачей отношения не имеет, предоставляя лишь оборудование - сами радарные комплексы. Город получает выгоду в снижении аварийности.

Адреса расположения всех дорожных камер, как стационарных, так и мобильных, можно на сайте Городского мониторингового центра, а также на портале администрации Петербурга по ссылке. Здесь они сгруппированы по районам.