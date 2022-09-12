Дорожные службы Петербурга приведены в полную готовность для борьбы с гололедом

До зимы еще далеко, а дорожники уже готовы бороться с гололедом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Все дорожные службы Петербурга приведены в полную боеготовность для борьбы с гололедом. Достать скребки и запасы песко-соляной смеси в самом начале сентября коммунальщиков заставила погода. Обычно первые морозы приходят в город на Неве лишь в октябре, но нынешний год оказался богат на сюрпризы.

- Уже на этих выходных жители некоторых пригородов Петербурга наблюдали утром иней и туман, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

А поскольку для дорожников даже разовое понижение температуры за нулевую отметку - сигнал к действиям, то теперь спецтехника будет подготовлена к борьбе с гололедом. И это несмотря на обещанное бабье лето и +16 на термометре.

А пока морозы не ударили, коммунальщики занимаются уборкой улиц. В понедельник на дороги вышло 448 единиц техники и около 900 дворников.