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Общество12 сентября 2022 12:55

30 тысяч человек приняли участие в крестном ходе по Невскому проспекту

Шествие состоялось в честь Дня перенесения мощей святого князя Александра Невского
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В крестном ходе в Петербурге приняло участие 30 тысяч человек.

В крестном ходе в Петербурге приняло участие 30 тысяч человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Около 30 тысяч человек приняли участие в крестном ходе в Петербурге. Утром 12 сентября колонна верующих начала движение от Казанского собора и дошла до Александро-Невской лавры.

- Молитвенное шествие стало поистине долгожданным событием для православных верующих - из-за коронавирусных ограничений его не проводили два года, - сообщает в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Кроме большого крестного хода, в центре Северной столицы состоялся и малый крестный ход. Ровно в полдень колонна с мощами святого благоверного князя Александра Невского вышла из Троицкого собора лавры на площадь имени святого князя.

Позднее здесь же прошли праздничный молебен и торжественные мероприятия.