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Происшествия12 сентября 2022 13:26

Сильный пожар произошел на стройке дома в Мурино

Черный дым заполонил половину города
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Сильный пожар произошел на стройке в Мурино

Сильный пожар произошел на стройке в Мурино

Фото: принтскрин видео.

Днем в понедельник, 12 сентября 2022 года, город Мурино в Ленинградкой области наполнился черным дымом. Запах гари доносился со с Графской улицы со стороны стройки. Об этом рассказали в социальных сетях очевидцы.

- На Графской произошел пожар, - сообщили свидетели.

Густой черный дым очень быстро окутал дворы уже жилых домов, так, что местным жителям пришлось быстро закрывать окна.

По предварительным данным, пожар произошел не в самом строящемся доме, а в пристройке во время сварочных работ. От искры загорелись изоляционные материалы, которые сильно задымились и создали черное облако. Пожар потушили сами рабочие еще до приезда спасательных служб. Сообщений о пострадавших не было.