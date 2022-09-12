Смольный выделил более 9 млрд рублей на здоровье жителей Петербурга

Более 9 млрд рублей выделят на здравоохранение в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Санкт-Петербурга решили увеличить расходы на здоровье горожан. Правительство увеличит социальные расходы. В первую очередь на лечение, лекарство, а также на решение жилищных вопросов.Об этом 12 сентября 2022 года во время традиционного радио обращения рассказал губернатор Александр Беглов.

- На прошлой неделе Правительство города приняло решение увеличить социальные расходы. Добавим более 9 миллиардов на лечение петербуржцев. В территориальную программу обязательного медицинского страхования. Почти 2 миллиарда рублей выделим на лекарства для льготников, - сообщил градоначальник.

Что касается жилищных выплат, то они увеличатся на 1 миллиард рублей. Эти деньги пойдут на помощь очередников - это несколько сотен семей.