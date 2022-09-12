Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 сентября 2022 14:30

Смольный выделил более 9 млрд рублей на здоровье жителей Петербурга

Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Более 9 млрд рублей выделят на здравоохранение в Петербурге

Более 9 млрд рублей выделят на здравоохранение в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Санкт-Петербурга решили увеличить расходы на здоровье горожан. Правительство увеличит социальные расходы. В первую очередь на лечение, лекарство, а также на решение жилищных вопросов.Об этом 12 сентября 2022 года во время традиционного радио обращения рассказал губернатор Александр Беглов.

- На прошлой неделе Правительство города приняло решение увеличить социальные расходы. Добавим более 9 миллиардов на лечение петербуржцев. В территориальную программу обязательного медицинского страхования. Почти 2 миллиарда рублей выделим на лекарства для льготников, - сообщил градоначальник.

Что касается жилищных выплат, то они увеличатся на 1 миллиард рублей. Эти деньги пойдут на помощь очередников - это несколько сотен семей.