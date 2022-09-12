На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют разворотную петлю

Разворотную петлю на Приморском шоссе закроют в ночь с 18 на 19 сентября. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Полное перекрытие движения на разворотной петле будет введено на развязке КАД с Приморским шоссе. Чтобы не создавать пробок и трудностей, проезд закроют ночью, во время наименьшего трафика.

- В период с 23:00 18 сентября до 06:00 19 сентября будет полностью перекрыта для движения автомобильного транспорта разворотная петля на Приморском шоссе, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Причиной ограничений станет текущий ремонт Приморского шоссе. Сейчас здесь активно меняют асфальтное покрытие, из-за чего проезд по трассе частично перекрыт. Водителей просят заранее продумывать маршрут поездки.

Остальные съезды развязки открыты для движения.