Бюджет Петербурга получил более 5 млрд рублей от продажи городского имущества с начала года

Город заработал 5 млрд рублей с начала года на продаже недвижимости. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более пяти миллиардов рублей от продажи городского имущества получил бюджет Петербурга только с начала года. Недвижимость была реализована через аукционы. В основном это помещения под формат стрит-ритейла - торговых помещений на первых этажах зданий, а также аварийный построек под восстановление.

- Речь всегда идет об эксклюзивных объектах, которые только что выставили на продажу и ранее нигде не были «засвечены» . Это привлекает внимание покупателей, - сообщает пресс-служба «Российского аукционного дома».

Кроме того, высокий спрос на городскую собственность обеспечивает расположение объектов в центральной части Петербурга. Другой плюс - гарантированная юридическая чистота и отсутствие последующего отказа продавца от сделки.

Поэтому, несмотря на не самую благоприятную экономическую обстановку, Смольному удается пополнять казну за счет реализации имущества.