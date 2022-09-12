Петербург вошел в ТОП-3 туристических направлений по программе осеннего кэшбека

Петербург с начала года посетили 5,5 млн туристов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербург традиционно стал одним из самых популярных туристических направлений в России. На этот раз город вошел в тройку лидеров по программе осеннего кэшбека. Продажи туров с частичной компенсацией из стоимости продолжались с 25 августа по 10 сентября. А совершить поездку можно с 1 сентября и до конца года.

- Отправиться в путешествие по программе осеннего кэшбека можно в период с 1 октября по 25 декабря 2022 года. При этом в круиз можно поехать с 1 сентября и до окончания навигации, - сообщает в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

К осеннему сезону увеличилось и число предложений по поездке в Петербург на официальном портале мирпутешествий.рф. Туристы могут выбрать из более чем 600 вариантов. Популярностью пользуются туры по историческим городам «Серебряного ожерелья России» и Русского Севера – Ленинградской, Псковской и Новгородской областей.

С начала года Петербург посетили более 5,5 миллионов туристов, вклад турбизнеса в экономику города оценивается в 215 млрд рублей за семь месяцев.