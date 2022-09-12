Пироман поджег два детских кресла в гипермаркете на Обводном канале

Пироман сжег два детских автокресла в гипермаркете. Фото: УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали посетителя гипермаркета на Обводном канале, который зачем-то решил испортить товар и поджег два детских автокресла, стоявших на полках магазина.

- 12 сентября в 00:21 работники магазина по камерам видеонаблюдения увидели, что посетитель с помощью зажигалки поджег два детских автомобильных кресла, после чего нажали «тревожную кнопку», - сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Бойцы примчались на вызов и скрутили пиромана на месте происшествия. В результате поджога обгорели два кресла, сумму ущерба работники магазина оценили в 8500 рублей.

Нарушителя порядка отвезли в полицию, дальнейшие процессуальные действия пройдут уже там. Причин своего поступка хулиган не объяснил.