Смольный пустит дополнительные автобусы до Арцеуловской аллеи, где жители толпами стоят на остановках

Дополнительный транспорт пустят в Приморском районе Петербурга. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комитет по транспорту Петербурга услышал жалобы жителей Приморского района, которые писали в соцсетях о трудностях с использованием автобусов и троллейбусов. По словам людей, пассажиры толпами собираются на остановках, а в часы пик общественного транспорта остро не хватает.

- На маршруты к Арцеуловской аллее направлен дополнительный транспорт. С 12 сентября маршрут № 23 усилен двумя дополнительными троллейбусами. С 13 сентября по будним дням на маршрут № 127/127М добавлены два автобуса в будний день и четыре автобуса в выходные, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

В итоге суммарно в будние дни до остановки «Арцеуловская аллея» 30 автобусов будут совершать 420 рейсов. По выходным - 18 автобусов и 312 рейсов соответственно.

Кроме того, Комтранс назначает дополнительные 18 рейсов на участке от Арцеуловской аллеи до станции метро «Комендантский проспект».

Интервал движения общественного транспорта на Арцеуловской аллее с 13 сентября не превысит полутора минут.