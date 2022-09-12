Петербургский культурный форум пройдет в Эрмитаже и Мраморном дворце с 10 по 12 ноября

Главный штаб примет Культурный форум-2022. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Министр культуры России Ольга Любимова назвала места и сроки проведения традиционного Санкт-Петербургского международного культурного форума. В 2022 году он состоится в период с 10 по 12 ноября, а мероприятия примут Эрмитаж и Мраморный дворец.

- Основные мероприятия пройдут на территории Главного штаба Эрмитажа и Мраморного дворца Русского музея, - отметила Любимова в своем телеграм-канале.

Главная задача нынешнего форума - укрепление и усиление его статуса как площадки для определения стратегии культурной политики России.

Деловая программа будет разделена по четырем тематическим направлениям: «Искусство», «Музеи и культурное наследие», «Креативные индустрии и современное искусство», «Кино».