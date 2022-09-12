На муниципальных довыборах в Петербурге 89 процентов мандатов получила «Единая Россия»

В Петербурге подвели итоги муниципальных выборов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Представители партии «Единая Россия» получили подавляющее большинство мандатов на довыборах в муниципальные советы Петербурга. Представителям «ЕР» досталось 34 из 38 вакантных мест, что составляет результат в 89 процентов.

- «Единая Россия» получила 34 мандата, ЛДПР - три мандата, один мандат получил самовыдвиженец, - заявил на брифинге глава Горизбиркома Петербурга максим Мейксин, слова которого приводит ТАСС.

При этом итоговая явка на выборах оказалась крайне низкой. На участки пришло менее 10 процентов избирателей. По словам Мейксина, на это скорее всего повлияла хорошая погода - петербуржцы уехали за город ловить последние теплые деньки.

Самая высокая активность была в Курортном, а также Петродворцовом и Пушкинском районах, где местные жители успели и проголосовать и отдохнуть на природе. А самый низкий результат в шесть с небольшим процентов показал Невский район.