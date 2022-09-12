Женщина пострадала при пожаре в Невском районе Петербурга

На улице Латышских стрелков горела трехкомнатная квартира. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Женщина пострадала при пожаре, произошедшем вечером понедельника в Невском районе Петербурга. Вызов в МЧС поступил с улицы Латышских стрелков, где загорелась трехкомнатная квартира.

- В 21:14 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Латышских стрелков, дом 5, корпус 2. В трехкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади два квадратных метра, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России по Петербургу.

На прибытие, тушение огня и ликвидацию последствий возгорания у спасателей ушло около получаса. В 21:49 они отчитались, что пожар потушен. Из горевшей квартиры была эвакуирована пострадавшая, которая передана врачам скорой помощи. Женщину госпитализировали в одну из городских больниц.

На вызов выезжали три единицы техники и 15 бойцов МЧС. Причины пожара устанавливаются.