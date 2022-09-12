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Происшествия12 сентября 2022 19:15

Женщина пострадала при пожаре в Невском районе Петербурга

Вечером понедельника полыхала трехкомнатная квартира на улице Латышских стрелков
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На улице Латышских стрелков горела трехкомнатная квартира.

На улице Латышских стрелков горела трехкомнатная квартира.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Женщина пострадала при пожаре, произошедшем вечером понедельника в Невском районе Петербурга. Вызов в МЧС поступил с улицы Латышских стрелков, где загорелась трехкомнатная квартира.

- В 21:14 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Латышских стрелков, дом 5, корпус 2. В трехкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади два квадратных метра, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России по Петербургу.

На прибытие, тушение огня и ликвидацию последствий возгорания у спасателей ушло около получаса. В 21:49 они отчитались, что пожар потушен. Из горевшей квартиры была эвакуирована пострадавшая, которая передана врачам скорой помощи. Женщину госпитализировали в одну из городских больниц.

На вызов выезжали три единицы техники и 15 бойцов МЧС. Причины пожара устанавливаются.